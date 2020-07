Super offerta di Unieuro: Apple Watch Series 3 scontato con AirPods in regalo!

Offerta bomba proposta da Unieuro quest'oggi. La catena di distribuzione infatti consente di portare a casa a prezzo ridotto, con le AirPods in regalo, l'Apple Watch 3 GPS Only da 42mm. Vediamo i dettagli dell'offerta.

Il bundle è disponibile a 259 Euro, per un risparmio di 189 Euro rispetto ai 448 Euro di listino del solo smartwatch. L'aspetto più interessante però è senza dubbio rappresentato dal fatto che, come abbiamo avuto modo di segnalare anche per altri prodotti come i TV, basta semplicemente inserirlo nel carrello e concludere l'ordine per vedersi recapitate a casa anche le AirPods Classic, che hanno un valore di mercato di 179 Euro.

Facendo due calcoli, quindi, il risparmio complessivo di Apple Watch 3 + AirPods Classic è superiore ai 300 Euro, e portare a casa il tutto a 259 Euro rappresenta un'occasione da non lasciarsi sfuggire per coloro che sono interessati.

Nella scheda tecnica è anche possibile inserire lo Smile Service, che garantisce la copertura da danni accidentali per 12 mesi ad un prezzo di 49,99 Euro.

Unieuro garantisce anche la consegna a domicilio ed il ritiro in negozio gratuito, ma come leggiamo nella pagina dedicata l'acquisto è possibile solo previa verifica di disponibilità. Per questo motivo consigliamo di completarlo rapidamente in caso d'interesse.