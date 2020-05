Super offerta di Unieuro sul TV Sony KD-75XG8096: 600 Euro di sconto!

Dopo gli sconti sui TV Samsung di Trony, ci spostiamo nuovamente da Unieuro, che quest'oggi tra le offerte del giorno propone uno sconto su un televisore Sony, che può essere acquistato ad un prezzo ridotto di 600 Euro rispetto a quello di listino.

Si tratta del Sony KD-75XG8096 da 75 pollici, con pannello LED 4K HDR e Voice Remote. Il prezzo proposto dalla catena di distribuzione è di 999 Euro, appunto 600 Euro in meno rispetto ai 1.599 Euro di listino. Ad oggi si tratta di uno dei prezzi più bassi del web su questo modello, ed Unieuro garantisce anche la consegna a domicilio gratuito e la possibilità di pagare online con PayPal per poi ritirarlo nel magazzino del negozio, al fine di ridurre file e congestioni.

E' chiaro che il TV non è rivolto a tutti i clienti in quanto essendo un 75 pollici richiede uno spazio importante (168,6 x 103,4 x 40,2 cm compreso il piedistallo), ma lo sconto è importante. Il TV è basato sul processore 4K X-Reality Pro che analizza le immagini in tempo reale allo scopo di migliorare la nitidezza, i contrasti ed i dettagli per gli spettatori. Il pannello è Triluminos che garantisce più colori, dettagli e realismo durante la visione.