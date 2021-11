Super offerte di Amazon: TV LG, Sony e Samsung ai minimi storici

Continua la giornata di grandi sconti. Dopo aver riportato le promozioni di Amazon su iPhone 13 ed iPad Mini, torniamo nuovamente nel listino dell'e-commerce che quest'oggi permette di portare a casa ai minimi storici tre modelli di altrettanti marchi: LG, Sony e Samsung.

Sconti Amazon su TV

LG OLED48A16LA Smart TV 4K 48" , TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 879 Euro

, TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 879 Euro Sony Bravia OLED KE-55A8P - Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD OLED, HDR, con Android TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 1199 Euro

- Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD OLED, HDR, con Android TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 1199 Euro Samsung TV QLED QE43Q60AAUXZT, Smart TV 43" Serie Q60A, Modello Base, QLED 4K UHD, Alexa integrato, 2021, DVB-T2 [Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 467,93 Euro

Sul TV di LG è disponibile anche il pagamento in dodici rate mensili Amazon da 73,25 Euro al mese per dodici mesi, e la consegna senza costi aggiuntivi è garantita entro sabato 13 novembre 2021 per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime 11 ore e 55 minuti. Se si opta per il TV Sony, invece, le rate sono da 99,92 Euro.

Il TV Samsung viene indicato come non disponibile, ma è comunque possibile preordinarlo a questo super prezzo.