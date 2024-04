Questo super orologio da record perde solo un secondo in 40 miliardi di anni

Ricercatori hanno compiuto un balzo senza precedenti, creando un orologio la cui precisione sfiora i confini dell'immaginabile. Questo dispositivo è un orologio a reticolo ottico che sfrutta 40.000 atomi di stronzio intrappolati in una struttura unidimensionale, che impiega quasi il triplo dell'età dell'universo per un ritardo di un solo secondo.

Parliamo di 39,15 miliardi di anni, un arco temporale durante il quale il sole avrebbe il tempo di nascere e spegnersi per ben quattro volte. Questa meraviglia tecnologica, che ancora attende la revisione dei pari, rappresenta l'apice di anni di sperimentazioni nel campo degli orologi atomici ottici, superando di gran lunga le prestazioni degli orologi atomici tradizionali basati su atomi di cesio.

L'obiettivo della squadra di ricerca, guidata da Alexander Aeppli dell'Università del Colorado a Boulder, è di spingere ancora più in là i confini della precisione, mirando a realizzazioni fino a 100 volte più accurate. Le potenzialità di questo orologio vanno ben oltre la semplice misurazione del tempo. Gli scienziati prevedono che la definizione stessa di secondo possa essere riformulata sulla base di questa tecnologia, aprendo la strada a scoperte scientifiche rivoluzionarie.

La sensibilità di questi orologi a reticolo ottico supera di mille volte quella degli orologi atomici, rendendoli strumenti preziosi per misurazioni gravitazionali di precisione mai vista prima e per mettere alla prova con maggiore stringenza la teoria della relatività generale. E non è tutto: potrebbero persino diventare chiavi per studiare la materia oscura, secondo quanto affermato dal professor Jun Ye, senior author dello studio e vincitore del Premio Breakthrough 2022 in Fisica Fondamentale.

A tal proposito, ecco come due orologi atomici sono diventati così 100 volte più precisi di un normale orologio al cesio.

