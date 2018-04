Super PC da GAMING: Acer Predator Orion 9000 - RECENSIONE in 4K

E' disponibile da qualche ora sul nostro canale ufficiale YouTube la video recensione, ovviamente in 4K, del nuovo super pc da gaming targato Acer, il Predator Orion 9000, a cura di Nicolò Cumerlato.

Una vera e propria belva in termini di potenza, versatilità e design! Ma anche il prezzo è una bella bomba... Acer Predator Orion 9000 è un pc da gaming (che non disdegna un utilizzo professionale) dotato di componentistica di ultima generazione, in grado di soddisfare praticamente qualsiasi richiesta dell'utente e consentendo allo stesso di poter effettuare importanti upgrade hardware.

Ricordiamo inoltre che a questo indirizzo la recensione del potentissimo computer, che si concentra non solo sulla componentistica interna ma fornisce anche delle interessanti informazioni sul sistema di raffreddamento liquido e sulle eventuali espansioni e modifiche che possono essere apportate, incluso l'overclock

