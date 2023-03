Se ci fosse un super-pianeta in più nel nostro Sistema, la Terra verrebbe espulsa

Stephen Kane, astrofisico dell’Università della California di Riverside, si è servito di sofisticate simulazioni per studiare gli effetti della presenza di una super-Terra all’interno del nostro Sistema Solare, collocata tra Marte e Giove. Per ottenere più esiti, tra un esame è l’altro, è stata cambiata la massa e la posizione.

La sintesi di tutto la disamina di Kane è che, se esistesse davvero una super-Terra, non potremmo nemmeno commentarne la straordinarietà: “Questo pianeta immaginario dà una spinta a Giove che è appena sufficiente per destabilizzare tutto il resto”. L’astrofisico si rivolge soprattutto a quella fetta di astronomi che avrebbe gradito un pianeta in più nel nostro Sistema.

“Sebbene Giove e Saturno subiscano perturbazioni orbitali relativamente piccole, il momento angolare trasferito ai giganti di ghiaccio può provocare la loro espulsione dal Sistema in punti di risonanza chiave del pianeta aggiuntivo”. Addirittura, in alcune simulazioni in cui si ipotizzava una super-Terra sette volte la nostra, la Gea verrebbe anch’essa espulsa. In questo caso, Marte sarebbe già uscito dal sistema relativamente prima, cioè intorno alla metà dei 10 milioni di anni.

“Anche Mercurio viene espulso relativamente presto in risposta alle interazioni tra Venere e la Terra, le cui eccentricità aumentano gradualmente e depositano il momento angolare nell'orbita di Mercurio”, ha scritto l’astrofisico. “Di conseguenza, sia Venere che la Terra vengono rimosse dal sistema durante il periodo di tempo 8-9 [milioni di anni] dall'inizio della simulazione”.