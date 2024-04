Super powerbank USB-C da 24.000 mAh ad un PREZZO INCREDIBILE su Amazon

Continua la giornata di sconti targata Amazon. Quest’oggi il colosso di Seattle propone un super sconto su una powerbank USB-C da 24.000 mAh, che può essere utilizzata per caricare il vostro smartphone o tablet durante i viaggi o voli a lunga distanza.

L’ALLPOWERS PB100 Powerbank è disponibile a 60 Euro, il 50% in meno rispetto ai 119,99 Euro di listino. Tale prezzo è raggiungibile facendo click sul pulsante “Applica coupon 50%” direttamente nella scheda tecnica del prodotto. Il codice in questione è valido fino al 14 luglio 2024, salvo esaurimento dei coupon disponibili. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì prossimo se si effettua l’ordine entro 3 ore ed 8 minuti.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il powerbank in questione ha una potenza da 100W ed una capacità di 24000 mAh. Offre anche la ricarica rapida ed include un display digitale oltre che una luce a LED che può essere utilizzato per il campeggio.

