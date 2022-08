Super prezzo sul MacBook Air da 13 pollici con M1 ed SSD da 256 gigabyte

In giornata odierna segnaliamo uno sconto davvero molto interessante su un MacBook Air da 13 pollici con chip M1, nella variante con 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte. Vediamo di cosa si tratta.

Di seguito, nello specifico, i dettagli dello sconto eBay:

Apple MacBook Air 13" M1 8/256GB: 899,90 Euro

La vendita è effettuata da eShopping srl, un venditore che ha il 99,6% di feedback positivi su eBay, a fronte di oltre 76mila recensioni ricevute. La spedizione del prodotto è completamente gratuita, e la consegna è garantita tra il 4 e l'8 Agosto 2022, a costo zero. E' possibile anche scegliere un punto di ritiro al momento del pagamento, sfruttando la rete di negozi compatibili.

Per la restituzione invece viene dato un lasso di tempo massimo di 30 giorni, con rimborso totale e venditore che paga le spese di spedizione per la restituzione.

Nella scheda prodotto però leggiamo che la quantità disponibile è limitata e nelle ultime 24 ore sono state vendute 5 unità, motivo per cui come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente. Non è disponibile il pagamento rateale.