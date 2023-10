Super promozione Euronics: fino a 500 Euro di sconto immediato alla cassa sui TV Sony

Non ci sono solo i nuovi volantini di Unieuro e Mediaworld in giornata odierna. Euronics, infatti, in alcuni punti vendita sparsi sul territorio italiano propone una promozione molto interessante sui TV Sony.

Nello specifico, fino all’8 Ottobre 2023 in alcuni punti vendita selezionati è possibile ottenere fino a 500 Euro di sconto immediato alla cassa sull’acquisto di alcuni TV Sony. Le fasce di prezzo sono le seguenti:

50 Euro di sconto immediato alla cassa a fronte di una spesa di almeno 450 Euro;

100 Euro di sconto immediato a fronte di una spesa di almeno 650 Euro;

200 Euro di sconto immediato alla cassa a fronte di una spesa di almeno 1050 Euro;

500 Euro di sconto immediato alla cassa a fronte di una spesa di almeno 2100 Euro.

Nella mail inviata agli utenti, Euronics spiega che la promozione è disponibile su tutti i TV Sony disponibili nel punto vendita. Proprio una lista dei modelli che rientrano nell’offerta non è disponibile, ed Euronics rimanda direttamente negli store per tutte le informazioni del caso. L’offerta scadrà domenica prossima.

In giornata odierna, anche Mediaworld ha rinnovato il proprio volantino con il Sottocosto che scadrà il 15 Ottobre 2023 e che abbraccia anch’esso tanti prodotti d'elettronica ed informatica, inclusi i TV.