Super promozione per le TV Hisense su Amazon Italia, si parte da 199 euro

Dopo aver scontato il monitor HP da 27 pollici, Amazon Italia propone un'altra interessante promozione, questa volta legata ai televisori prodotti dalla nota azienda cinese Hisense. I modelli in sconto sono molti e il prezzo di partenza è pari a 199 euro: andiamo ad analizzare nel dettaglio la promozione.

L'iniziativa coinvolge numerosi modelli e dispone anche di una pagina ufficiale su Amazon Italia. Qui si trovano tutti i televisori coinvolti: Hisense H39AE5500 (in offerta a 249 euro, prima 349 euro), H40BE5500 (259 euro, prima 349 euro), H43AE6400 (309 euro, prima 499 euro), H50AE6400 (349 euro, prima 599 euro), H32AE5720 (229 euro, prima 299 euro), H55AE6400 (399 euro, prima 699 euro), H55AE6000 (379 euro, prima 549 euro), H65AE6000 (529 euro, prima 549 euro), H40BE5000 (219 euro, prima 299 euro), H65BE7000 (579 euro, prima 799 euro), H58AE6000 (399 euro, prima 599 euro), H32BE5400 (199 euro, prima 249 euro), H55BE7000 (399 euro, prima 599 euro), H55U8BE (649 euro, prima 899 euro) e H65U8BE (849 euro, prima 1199 euro).

Insomma, le soluzioni proposte si adattano a molte fasce di prezzo e potreste quindi trovare il televisore che fa per voi tra quelli in sconto. Non sappiamo per quanto rimarrà attiva la promozione e vi invitiamo quindi ad affrettarvi, nel caso foste interessati.