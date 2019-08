Super promozione per Xiaomi Mi A3: in regalo un Mi Smart Band 4

La nostra recensione di Xiaomi Mi A3 è uscita solamente questa mattina, ma la società cinese ha già deciso di mettere in atto un'interessante promozione legata allo smartphone: con l'acquisto del dispositivo viene regalato un Mi Smart Band 4.

Infatti, dal 6 agosto 2019 fino alle ore 23:59 del 13 agosto 2019, con l'acquisto di un'unità di Xiaomi Mi A3 tramite il sito ufficiale dell'azienda cinese gli utenti possono portarsi a casa uno Mi Smart Band 4 in regalo.

Per chi non lo sapesse, Xiaomi Mi A3, approdato da pochi giorni sul mercato italiano, è uno smartphone che punta molto su un prezzo ridotto, su un'autonomia veramente granitica e su un comparto software destinato a durare, vista l'adesione al programma Android One di Google. Per il resto, troviamo un display AMOLED da 6 pollici con risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel), sensore di impronte in-display, notch "a goccia" e protezione Gorilla Glass 5, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 665 operante alla frequenza massima di 2 GHz, una GPU Adreno 610, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB). Per le caratteristiche tecniche complete, vi rimandiamo alla news legata al lancio di Xiaomi Mi A3 in Italia.

Per quanto riguarda invece Mi Smart Band 4, stiamo parlando di uno smart wearable arrivato in Italia a fine giugno 2019. Il dispositivo si è già rivelato un successo in diversi mercati e la critica e il pubblico sembrano aver apprezzato le scelte di Xiaomi.