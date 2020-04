Super regalo del Microsoft Store: PDF Editor gratis al posto di 399,99 Euro!

Super regalo per il Microsoft Store. E' disponibile infatti oggi gratuitamente "PDF Editor", un'applicazione per PC, HoloLens, Surface Hub e dispositivi mobili che permette di creare, leggere, firmare e modificare i file PDF. Normalmente l'app viene venduta a 399,99 Euro, ecco perchè il risparmio è davvero importante.

Il download può essere effettuato attraverso la pagina dedicata, che però non include alcuna indicazione sulla scadenza della promozione, per questo consigliamo di effettuare rapidamente il download in caso d'interesse.

PDF Editor è compatibile con Windows 10 16299.0 e versioni successive. Si tratta sicuramente di un regalo interessante, e dagli screenshot presenti nella scheda le funzionalità sono anche valide, seppur non al livello di software premium come Acrobat Reader.

E' anche possibile proteggere i documenti PDF con una password che verrà richiesta all'apertura, ma supporta anche l'inserimento di timbri con data ed ora e firme digitali. L'applicazione può essere particolarmente utile per coloro che hanno bisogno di compilare moduli al PC. Inoltre, con l'ultimo aggiornamento rilasciato dagli sviluppatori è anche stata introdotta la possibilità di aggiungere le immagini sui file PDF.

PDF Editor pesa circa 46,96 megabyte ed è stata rilasciata lo scorso Novembre. L'offerta lanciata dagli sviluppatori l'ha rapidamente resa una delle più scaricate dello Store di applicazioni del colosso di Redmond.