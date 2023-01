Super ricco spende 2 milioni per ringiovanire il suo corpo ma resterete delusi

Rimanere per sempre giovani, o quanto meno il più a lungo possibile, è un po' il sogno di tutti, come Jeff Bezos che ha investito 3 miliardi per cercare un modo per allungare la vita. I super ricchi sono sicuramente coloro che possono utilizzare le tecnologie e il loro soldi per farlo... così come ci dimostra il multimilionario Bryan Johnson.

L'uomo ha infatti speso oltre 2 milioni di dollari per mantenere sempre “il cervello, il cuore, i polmoni, il fegato, i reni, i tendini, i denti, la pelle, i capelli e la vescica di un 18enne", così come riporta Bloomberg. Gli esperti, quindi, hanno sviluppato per lui una dieta e un regime di esercizio fisico da seguire alla lettera.

Johnson segue quindi un regime alimentare vegano da 1.977 calorie e si attiene persino a un programma di sonno, oltre a prendere anche una serie di medicinali e integratori. Tutti i soldi spesi, oltre che per pagare l'equipe medica a sua disposizione, permettono al milionario di controllare praticamente sempre - grazie a delle sofisticate apparecchiature - ogni parametro del suo corpo, anche quando dorme.

Bryan afferma di aver ottenuti buoni risultati, migliorando la pressione sanguigna e la capacità polmonare. "La mia nuova impresa, Project Blueprint, mira a misurare tutti gli oltre 70 organi del mio corpo e quindi a invertire al massimo l'età biologica quantificata di ciascuno", scrive sul suo sito web il milionario. "Abbiamo misurato oltre 15 organi e ho segnato 507 punti di inversione di età. La mia età cronologica è 44 anni, ma l'età biologica misurata è 36."

Le tecnologie (e i soldi) sicuramente aiutano, ma come potreste aver capito il super ricco non segue una routine esclusiva, ma si attiene ai consigli che i medici enunciano da anni: un buon regime alimentare, allenamento e dormire bene (che riduce persino il rischio di malattie cardiache).