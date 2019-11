Super Sales Day: sconti su Xiaomi, Redmi e Amazfit oggi 11 novembre 2019

Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi 9T e Amazfit Stratos 2S. Sono solamente alcuni dei prodotti in offerta durante il Super Sales Day, iniziativa promossa dall'azienda cinese che offre sconti su molti dispositivi. Le offerte principali sono attive solamente per oggi 11 novembre 2019, ma altre iniziative andranno avanti fino al 14 novembre 2019.

In particolare, vi basta collegarvi al sito ufficiale di Xiaomi per trovare tutte le offerte che rientrano nella promozione "Super Sales Day". All'offerta già applicata sul sito, vanno ad aggiungersi altri 11,11 euro di sconto (oggi siamo l'11/11). Inoltre, coloro che non hanno ancora utilizzato l'app Mi Store ed effettuano il primo ordine tramite essa possono ottenere altri 5 euro di sconto. Ma non è finita qui: se i prodotti non vengono consegnati entro 5 giorni lavorativi dal pagamento, Xiaomi promette di inviare ai clienti un buono da 20 euro come risarcimento.

Riportiamo di seguito la lista di prodotti in sconto per l'iniziativa "Super Sales Day" (sconto di 11,11 euro già applicato).

Redmi Note 8 Pro (6/64GB) - 229,90 euro (prima 259,90 euro);

Xiaomi Mi 9T (6/128GB) - 338,79 euro (prima 399,90 euro);

Xiaomi Mi A3 (4/64GB) - 178,79 euro (prima 249,90 euro);

Xiaomi Mi 9T Pro (6/128GB) - 398,79 euro (prima 449,90 euro);

Xiaomi Mi 9 (6/64GB) - 358,79 euro (prima 449,90 euro);

Xiaomi Mi MIX 3 (6/128GB) - 318,79 euro (prima 549,90 euro);

Redmi Note 7 (3/32GB) - 138,79 euro (prima 179,90 euro);

Xiaomi Mi 9 SE (6/128GB) - 338,79 euro (prima 399,90 euro);

Xiaomi Mi A2 (4/64GB) - 138,84 euro (prima 299,90 euro);

Redmi 7 (3/32GB) - 128,79 euro (prima 169,90 euro);

Xiaomi Mi 8 Lite (4/64GB) - 148,84 euro (prima 299,90 euro);

Redmi 7 (2/16GB) - 98,79 euro (prima 139,90 euro);

Mi Electronic Toothbrush x 2 - 71,98 euro;

10.000 Mi Power Bank 2S x 2 - 29,98 euro;

Mi Box S - 64,99 euro;

Mi Handled Vacuum Cleaner - 249,99 euro;

Mi Air Purifier 2H - 149,99 euro.

Alle promozioni "Super Sales Day" si vanno ad aggiungere anche le offerte giornaliere, accessibili tramite questa pagina ufficiale e attive dalle ore 22:00 alle ore 23:59.

Oggi 11 novembre 2019: Amazfit Stratos 2S Standard - 179,99 euro (prima 229,99 euro);

12 novembre 2019: Redmi 6A (2/16GB) - 79,90 euro (prima 129,90 euro);

13 novembre 2019: Xiaomi Mi 9 Lite (6/128GB) - 299,90 euro (prima 399,90 euro);

14 novembre 2019: Xiaomi Mi A2 (4/32GB) - 99,90 euro (prima 269,90 euro).

Insomma, per una certa tipologia d'utenza potrebbe essere l'occasione giusta per portarsi a casa qualche dispositivo interessante.