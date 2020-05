Super Sconti Trony: in offerta TV LG, Sony, Philips, Samsung e Panasonic

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Trony ha lanciato il nuovo volantino di maggio 2020, che propone i "Super Sconti" su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica. In questa notizia ci soffermiamo specificamente sui TV, che da sempre rappresentano il piatto forte delle proposte targate Trony.

In lista infatti troviamo tantissimi marchi e modelli, ma vediamo quali sono i più interessanti.

Partendo da Panasonic, il TX-58GX810E da 58 pollici è disponibile a 599 Euro, il 25% in meno rispetto ai 799 Euro di listino, mentre il TX-40GX810E da 40 pollici passa a 499 Euro, per una riduzione del 23%. Sempre per lo stesso marchio, citiamo anche il TX-40GX700E da 40 pollici a 355 Euro, il 21% in meno rispetto ai 449 Euro precedenti.

Samsung porta invece in sconto anche alcuni modelli di TV QLED, tra cui il QE55Q70TATXZT da 55 pollici, a 950 Euro dai 1.299 Euro precedenti, per un risparmio del 27%, mentre il QE55Q60TAUXZT da 55 pollici passa ad 860 Euro. Scendendo di fascia e prezzo però in sconto c'è anche l'UE50RU7090UXZT da 50 pollici a 355 Euro.

Fronte Sony, invece, il KD55XG7096BAEP passa a 540 Euro, mentre il KD55XG8196BAEP da 55 pollici è disponibile a 580 euro.

Infine, LG propone a prezzo ridotto il 70UM7450PLA da 70 pollici a 685 Euro, mentre il 49UM7100PLB da 49 pollici passa a 325 Euro. Per Philips invece troviamo il 43PUS6804/12 da 43 pollici a 345 Euro.