Ancora in super sconto le Airpods Pro di Apple su Amazon

Dopo l'offerta di qualche giorno fa, le AirPods Pro di Apple continuano ad essere disponibili a prezzo scontato su Amazon. Il colosso di Seattle infatti in questi giorni permette di risparmiare un bel gruzzoletto rispetto al costo di listino.

Dopo qualche ora di prezzi altalenanti, infatti, gli auricolari senza fili di Apple si sono stabilizzati a 240,99 Euro, che si traduce in un risparmio di 39 Euro rispetto ai 279 Euro imposti dal produttore di Cupertino.

La consegna però non è garantita al 100% per Natale, e nella scheda prodotto infatti è presente l'indicazione che potrebbero arrivare dopo il 25 Dicembre. La disponibilità è prevista a partire dal 21 Dicembre, segno che evidentemente il riscontro è stato importante.

Ad oggi si tratta del prezzo più basso disponibile sul web. Inoltre, pur non arrivando per Natale le AirPods Pro ordinate tramite Amazon verrebbero consegnate comunque in anticipo rispetto agli ordini effettuati sui canali ufficiali Apple, per cui i tempi sono significativamente più lunghi e raggiungono anche il 25 Gennaio.

Come abbiamo avuto modo di parlare nella nostra recensione, le AirPods Pro attualmente rappresentano l'offerta top di gamma per gli auricolari senza fili di Apple, ed includono anche la cancellazione attiva del rumore, una modalità trasparenza e la resistenza all'acqua ed il sudore.