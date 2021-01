Super sconto di Amazon: Apple Watch Series 6 al minimo storico!

Super sconto proposto in giornata odierna da Amazon. Il colosso di Seattle, infatti, permette di portare a casa al prezzo più basso di sempre Apple Watch Series 6, lo smartwatch top di gamma 2020 della compagnia di Cupertino.

Il dispositivo, nella variante con cassa in acciaio inossidabile color oro da 40mm, GPS + Cellular, può essere acquistato a 625,62 Euro, per un risparmio di 113,38 Euro rispetto ai 739 Euro di listino. La riduzione, dati alla mano, è del 15%.

Amazon ovviamente garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro lunedì 11 Gennaio, ma tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere la protezione extra AppleCare+ per due anni al prezzo di 99 Euro: basta semplicemente spuntare la casella dedicata ed il gioco è fatto. E' anche possibile aggiungere un accessorio extra come il cavo magnetico a 44,99 Euro, o il cinturino sport nero a 49,99 Euro.

La vendita e spedizione è gestita interamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi al Prime inclusi, tra cui la possibilità di effettuare il reso secondo i tempi classici.

Il cinturino incluso nella confezione è adatto per i polsi con circonferenza tra 130 e 200mm. Non abbiamo alcuna informazione in merito alla possibile data di scadenza dell'offerta: consigliamo come sempre di effettuare l'ordine rapidamente.