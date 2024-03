Super sconto di Amazon su una chiavetta USB da 128 gigabyte: costa meno di 10 Euro!

A poche ore dalla notizia relativa all'offerta di Amazon su Google Pixel 8, torniamo nuovamente sulla piattaforma di Jeff Bezos che in giornata odierna propone un'altra offerta molto interessante, ma su una pendrive USB.

Nello specifico, il modello interessante è il seguente:

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 - con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli: 8,90 Euro (19,95 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per il 19-20 Marzo 2024 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, ma le stime potrebbero anche cambiare a seconda della richiesta. Nel momento in cui stiamo scrivendo infatti la pendrive in questione figura al primo posto dei prodotti più venduti della categoria, ed Amazon non ha inserito alcuna indicazione sulla data di scadenza dell'offerta.

Per tale ragione, come avviene sempre in situazioni analoghe, il nostro consiglio è di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.