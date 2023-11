Super sconto Amazon: due Echo Pop e lampadina Alexa a meno di 40 Euro!

In vista del Black Friday 2023 di fine mese, Amazon propone uno sconto molto interessante su Echo Pop, che in bundle con una lampadina a LED Philips. Il kit base di Alexa, infatti, può essere acquistato ad un prezzo molto conveniente.

Di seguito i dettagli:

Echo Pop | Antracite, 2 pezzi + Philips Hue White Lampadina LED Smart (E27), compatibile con Alexa - Kit di base per Casa Intelligente: 39,98 Euro (49,99 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 4 Novembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore ed 1 minuto dal momento in cui stiamo scrivendo.

Nella scheda prodotto Amazon evidenzia che la promozione scadrà tra 13 giorni o ad esaurimento scorte, e tramite un'apposita selezione è possibile anche collegare il proprio account direttamente ad Echo Pop per facilitare la configurazione in pochi passaggi.

Si tratta senza dubbio di un'offerta molto interessante su Echo Pop, una delle new entry della gamma Echo lanciata di recente.