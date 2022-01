Super sconto Amazon su iPhone 13 Pro: oltre 200 Euro in meno!

Al fianco del nuovo volantino Mediaworld lanciato in giornata odierna, troviamo anche un super sconto Amazon sull'iPhone 13 Pro, su cui. possibile risparmiare oltre 200 Euro rispetto al prezzo di listino.

Nella fattispecie, l'iPhone 13 Pro con scocca azzurro sierra, nella variante con 1 terabyte di memoria, è disponibile a 1.530,65 Euro, 238,35 Euro in meno rispetto ai 1.769 Euro di listino.

Amazon propone anche il pagamento in cinque rate mensili da 306,13 Euro al mese per cinque mesi, ad interessi zero e spese extra zero.

Precisiamo che nel momento in cui stiamo scrivendo il prodotto è indicato come "attualmente non disponibile", ma Amazon specifica che è possibile comunque effettuare l'ordine per poi riceverlo a casa non appena sarà in magazzino al prezzo in questione, che è molto vantaggioso e rappresenta il minimo storico raggiunto sulla piattaforma di Jeff Bezos.

E' anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+ per iPhone 13 Pro della durata di 2 anni al prezzo di 229 Euro, spuntando la casella dedicata direttamente nella scheda prodotto, che permette anche di acquistare in bundle Airpods Pro con case di ricarica MagSafe, AirPods con custodia di ricarica tramite cavo, l'alimentatore MagSafe di Apple, custodie e tanto altro.

La spedizione e vendita è gestita direttamente da Amazon, che non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione.