Super sconto Amazon su MacBook Pro e scheda SD SanDisk da 1 terabyte

Altra giornata di sconti dal fronte Amazon. Quest'oggi il gigante di Seattle propone degli interessanti sconti sul MacBook Pro di Apple e su una scheda SD SanDisk da 1 terabyte. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Partendo dal MacBook Pro, si tratta della versione con schermo da 13 pollici, processore Intel Core i5 dual-core di settima generazione, display Retina, scheda grafica Intel Iris Plus Graphics 640, SSD utlraveloce da 128 gigabyte e scocca grigio siderale. Il laptop può essere portato a casa al prezzo speciale di 1.249 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1.549 Euro di listino imposti dalla società di Cupertino.

Tra le offerte citiamo anche quella sulla scheda di memoria microsDXC SanDisk da 1 terabyte, con adattatore SD. La memory card, che garantisce velocità di lettura fino a 160 Mb/sec e scrittura fino a 90 mB/sec, è la soluzione ideale per la memorizzazione di riprese in 4K UHD, e grazie alla classe di velocità UHS 3 e video V30, può essere acquistata al prezzo speciale di 399,99 Euro, rispetto ai 543,99 Euro di listino. Nel momento in cui stiamo scrivendo la spedizione è garantita in 1-3 mesi, mentre l'offerta sarà disponibile solo per la giornata di oggi, come indicato dal contatore.