Super offerta DAZN: Piano Standard in sconto del 50% per tre mesi

Sono passate poche settimane dal lancio delle nuove carte prepagate di DAZN e la piattaforma che trasmette la Serie A propone una nuova promozione che permette di godere di tre mesi di piano Standard ad un prezzo molto interessante.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, DAZN dà la possibilità di provare DAZN Standard per tre mesi al prezzo speciale di 19,90 Euro al mese. DAZN evidenzia che dopo questo lasso di tempo, il piano Standard si rinnoverà al prezzo in vigore in quel momento, ovvero 49,99 Euro al mese: gli utenti comunque possono disdire con 30 giorni di preavviso. L'offerta sarà attiva fino al 23 Ottobre 2023.

Ciò che bisogna fare è semplicemente collegarsi alla pagina dedicata su DAZN, scegliere il prezzo mensile con l’offerta speciale e quindi procedere con il pagamento.

Il piano standard di DAZN permette di registrare fino ad un massimo di sei dispositivi all’applicazione e garantisce la visione contemporanea dei contenuti su due dispositivi, a patto che siano collegati alla stessa rete internet. A livello di contenuti non si differenzia dal piano DAZN Premium e permette di accedere a tutta la Serie A, la Serie B, l’UEFA Europa League e la Conference League, oltre che alla scelta di altri eventi sportivi.