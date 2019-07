Super sconto sulla Fire TV Stick di Amazon in attesa delle offerte del Prime Day

In attesa di scoprire le offerte che Amazon proporrà tra sette giorni esatti, in occasione del Prime Day 2019, il colosso di Jeff Bezos comincia la settimana con un super sconto su uno dei prodotti più apprezzati tra quelli presenti nel proprio catalogo, la Fire TV Stick.

A partire da oggi, infatti, è possibile portare a casa il dongle per la visione dei contenuti in streaming sui televisori tradizionali al prezzo speciale di 24,99 Euro, per un risparmio netto di 15 Euro rispetto ai 39,99 Euro di listino. Come si può leggere direttamente nella pagina del prodotto, lo sconto è rivolto esclusivamente ai clienti Prime e viene applicato al momento dell'acquisto.

L'offerta è valida da oggi, Lunedì 8 Luglio, fino al 14, proprio a ridosso del Prime Day. Nelle condizioni si legge che la promozione è limitata ad un solo ordine per account e non è cumulabile con altre offerte relativa allo stesso prodotto.

Amazon Fire TV Stick Basic Edition consente di trasformare un televisore tradizionale in una smart TV da cui accedere ai contenuti di Amazon Prime Video, Netflix ed altre 4.000 applicazioni e giochi. Nei prossimi mesi è anche in programma l'arrivo di YouTube, nell'ambito della partnership stretta dalla società di Jeff Bezos con il colosso di Seattle.