Super Seducer nella vita reale? Ecco i consigli del team dell'app d'incontri Jaumo

, app d’incontri fondata nel 2011 che conta oggi circa 30 milioni di utenti nel mondo, si distingue per l’affidabilità e la facilità di utilizzo, oltre che per la possibilità di utilizzare i video come funzione in-app, ancora prima di aver compiuto un match.

Il team Jaumo, sempre attento al mondo “amoroso”, persegue un unico e semplice obiettivo -permettere alle persone di essere felici - e ha deciso di condividere 8 semplici consigli volti a facilitare la vita degli utenti e aiutarli a raggiungere… la meta!

Ecco la lista dei tips&tricks “in love” di Jaumo.

1. Girl power!

Jaumo crede fortemente all’uguaglianza di genere, soprattutto quando si tratta di iniziare una relazione. Sfatiamo un mito: non sono sempre gli uomini i promotori di una conoscenza. Anche le donne, ora, attraverso i video come funzione in-app, per esempio, possono assumere il comando e diventare anch’esse fautrici di una frequentazione, in modo semplice e divertente.

2. Parola d’ordine: creatività

Quante volte è capitato di ricevere gli stessi messaggi da parte di possibili pretendenti? "Ehi, come stai?". Oppure: "Che cosa fai nella vita?”, o ancora: “Che stai facendo ora?”. Jaumo consiglia di cambiare i vecchi schemi e di rendere la conoscenza il più avvincente possibile, attraverso messaggi che mettano in luce fin da subito la propria personalità. Be original è la prima regola se si vuole sbaragliare la concorrenza! Solo così sarà possibile fare colpo e conquistare l’uomo o la donna dei propri sogni…

3. Attenzione ai dettagli, prima di tutto

Capire gli interessi, i desideri e i pensieri di chi ci sta di fronte è fondamentale. Prestare attenzione alle domande che ci vengono rivolte, leggere tra le righe, andare oltre le apparenze non sono solo luoghi comuni che, però, se applicati con criterio, possono fare la differenza! È importante cogliere i piccoli segnali che si nascondo dietro ad una foto o a un video e adeguarsi di conseguenza.

4. Errori ortografici? NOT very cool

Anche se non si è a scuola o al lavoro, è importante prestare attenzione a non commettere anche solo piccoli errori grammaticali, che possono essere sempre dietro l’angolo. Magari l’altro non interverrà direttamente e lo farà notare, ma come si dice: “La prima impressione è quella che conta”, anche attraverso la scrittura.

5. A tutti piacciono i complimenti

A tutti piacciono i complimenti: farli può sembrare un’attività semplice e banale, ma non è così. Molto importante è non limitarsi a descrivere l'ovvio, come ad esempio l’aspetto fisico, ma è necessario stabilire una stima reciproca per far si che la relazione abbia successo.

6. Fin che la barca va, lasciala andare

Mantenere una conversazione costante è uno tra gli otto consigli che Jaumo ha stilato e che rivendica con orgoglio. Il modo migliore per mantenere vivo un dialogo è quello di porre domande, sensate e intriganti. Ugualmente importanti sono le domande sui propri hobby e le proprie passioni, evitando di cadere nel banale.

7. “Si prega di non spingere, grazie”

L'obiettivo della conversazione è un incontro reale fra gli utenti. Tuttavia non bisognerebbe iniziare proprio da qui. Jaumo consiglia di evitare di forzare le cose: è importante capire, prima di tutto, se ci sia un feeling sugli argomenti e le tematiche affrontate durante la chat e incuriosire il più possibile la controparte, per pregustarsi un incontro che sarà carico di emozioni.

8. Bandiera bianca

Non sempre le cose vanno come si desidera, soprattutto quando c’è di mezzo l’amore. Saper accettare un NO è una grande dimostrazione d’intelligenza e, inoltre (spesso), ciò che si è rivelato un fiasco in prima battuta, potrebbe trasformarsi in un’altra grande occasione per trovare la propria anima gemella tra i milioni di contatti di Jaumo. Come si dice. “Chiusa una porta si apre un portone”.