Super tifone Trami: le incredibili foto dall'alto scattate dagli astronauti

Avrete sicuramente sentito parlare negli ultimi giorni di Trami, il super tifone di categoria 3 (inizialmente 4), che si sta dirigendo verso il Giappone, causando lo stato di allerta massima. Pensate che i venti attorno al suo occhio arrivano a raffiche di circa 200 km/h e alzano onde alte fino a 11 metri. Ecco le foto scattate dall'alto.

Tutta l'imponenza del super tifone vista dalla posizione degli astronauti lascia imperterriti e descrive, senza bisogno di ulteriori parole, cosa si sta per abbattere sulla terra del Sol Levante. La nostra speranza, ovviamente, è che non causi vittime e in generale problemi agli abitanti del Paese in questione.

Trami è stato classificato come una tempesta tropicale lo scorso 21 settembre, ma poi si è rafforzato quando ha attraversato le acque più calde del Mar delle Filippine. I venti di Trami sono stati misurati fino a 150 mph (241 km/h). A partire da ieri, però, i venti massimi arrivano a circa 104 mph (167 km/h), misurati dal satellite NPP Suomi della NASA-NOAA.

Le immagini che potete vedere qui sopra e qui sotto mostrano la vista del tifone dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), con gli astronauti che sono rimasti particolarmente colpiti dal fenomeno atmosferico in questione. D'altronde, le proporzioni sembrano essere davvero enormi.