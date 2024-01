Superasaldi Euronics: 200 Euro di sconto su aspirapolvere Dyson

Con i Superasaldi di Euronics, la catena di distribuzione propone uno sconto molto interessante su un’aspirapolvere senza fili a marchio Dyson, su cui si possono risparmiare 200 Euro rispetto al prezzo di listino.

Si tratta della Dyson V10 Absolute, che è disponibile a 399 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 599 Euro di listino. Lo store permette anche di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 133 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero tramite Klarna.

La consegna è gratuita e garantita a stretto giro di orologio, ma Euronics consente anche di optare per il ritiro in negozio più vicino: basta semplicemente scegliere lo store più vicino per ottenere una stima più precisa sulla data di consegna.

A livello tecnico, il Dyson V10 Absolute è dotato di un motore presente all’interno del rullo che spinge le setole in profondità per una pulizia più profonda. La spazzola Motorbar inoltre pulisce più in profondità. Nel bundle è presente anche la spazzola Fluffy a rullo morbido e la Mini turbospazzola.

I Superasaldi di Euronics saranno disponibili fino al 17 Gennaio 2024 in store ed online.