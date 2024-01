Superasaldi Euronics: i migliori sconti sui TV fino al 17 Gennaio 2024

Con i Supersaldi, Euronics propone fino al 17 Gennaio 2024 una serie di sconti molto interessanti su un’ampia gamma di televisori. Vediamo quali sono le promozioni più significative che vengono proposte dalla catena di distribuzione.

Tra le proposte ne troviamo una particolarmente interessante su un TV Samsung Q-LED della gamma 2023, che può essere acquistato a 699 Euro, in calo dai 999 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 233 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. In sconto anche il Samsung UE75CU71470UXZT da 75 pollici che è disponibile ad 899 Euro, in calo dai 999 Euro con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 299,66 Euro.

Per quanto concerne il Samsung OLED UHD 4K, invece, è disponibile in offerta un modello da 55 pollici a 1399 Euro, dai 1699 Euro di listino, con possibilità di pagare in tre rate da 466,33 Euro con Klarna.

In sconto anche l’LG 43QNED756RA da 43 pollici, che passa a 449 Euro: anche in questo caso viene data la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 149,66 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.