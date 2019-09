Superati i 500K su AnTuTu: ecco quale smartphone ha battuto il record

L'ultimo trend in campo smartphone sembra essere quello di voler superare a tutti i costi la "barriera psicologica" dei 500.000 punti su AnTuTu Benchmark. Infatti, diverse società stanno provando a superarsi a suon di componenti hardware più performanti. Alla fine, l'obiettivo è stato raggiunto.

Il primo smartphone a superare i 500.000 punti su AnTuTu è stato Black Shark 2 Pro, che nel corso del mese di luglio 2019 era riuscito a portare a casa un totale di 500.610 punti. Nonostante questo, era chiaro che ci sarebbe stato qualche altro pretendente al trono di dispositivo più potente e infatti Nubia Red Magic 3S, smartphone che dovrebbe essere annunciato il 5 settembre 2019, è riuscito a totalizzare 510.496 punti su AnTuTu Benchmark. Insomma, sembra che tutti stiano puntando a superare questa "barriera psicologica".

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di Nubia Red Magic 3S, dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 855+, una GPU Adreno 640, 12GB di RAM LPDDR4X e una memoria interna UFS 3.0. Per il resto, non dovrebbero mancare un display con refresh rate di 90 Hz e tutte le classiche funzionalità dedicate al gaming. D'altronde, la serie Red Magic è sempre stata legata ai videogiochi e continuerà a esserlo anche in questa nuova generazione.