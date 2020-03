Abbiamo superato ufficialmente la soglia di riscaldamento di 1.1 gradi Celsius

Gli ultimi cinque anni sono stati i più caldi mai registrati, secondo quanto dimostrato dall'organizzazione meteorologica mondiale (OMM). I rapporti da loro pubblicati, inoltre, hanno anche confermato che la siccità in corso e i recenti incendi boschivi in ​​Australia sono stati un evento climatico di rilevanza globale.

Il rapporto è una panoramica annuale e completa delle ultime informazioni dai servizi meteorologici mondiali e da altre istituzioni del settore. Le temperature medie globali nel 2019 sono state di 1.1 gradi Celsius al di sopra dei livelli preindustriali. Le aree particolarmente calde, con temperature nel 2019 superiori alla media di oltre 2 gradi Celsius, includevano parti dell'Australia, dell'Alaska e della Russia settentrionale, dell'Europa orientale e dell'Africa meridionale.

Le concentrazioni di biossido di carbonio, metano e ossido di azoto hanno continuato a crescere e sono, rispettivamente, il 147, 259 e 123 percento in più dei livelli preindustriali, misurati nell'anno 1750. Le emissioni globali di anidride carbonica da combustibili fossili hanno raggiunto un livello record di 36.6 miliardi di tonnellate, di cui circa la metà è assorbita dalla vegetazione e dagli oceani.

L'Australia non è stata l'unica nazione colpita dalla siccità nel 2019: anche l'Africa meridionale, il sud-est asiatico e il Cile centrale sono stati significativamente colpiti. Nella capitale cilena Santiago, le precipitazioni sono state il 70% al di sotto della media. Purtroppo, le proiezioni climatiche globali mostrano che, in tutti gli scenari, le temperature continueranno a scaldarsi e anni come il 2019 diventeranno la norma in questo decennio.