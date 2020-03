I superbatteri potrebbero non rappresentare più alcuna minaccia, grazie alle IA

Medici e scienziati di tutto il mondo si stanno recentemente preoccupando di alcuni particolari nemici ancora poco conosciuti, i "superbatteri", organismi resistenti agli antibiotici che potrebbero rivelarsi molto pericolosi in futuro.

Gli studiosi hanno utilizzato una particolare Intelligenza Artificiale capace di individuare e distruggere i superbatteri. Il computer che se ne sta occupando è stato presentato al mondo come una macchina capace di analizzare oltre un milione di composti chimici, in grado di selezionare il miscuglio idoneo capace di combattere questi temibili avversari.

"Il nostro approccio ha rivelato questa straordinaria molecola che è probabilmente uno degli antibiotici più potenti mai stato scoperto", secondo il professore di ingegneria medica del MIT Termeer James Collins. Ad esso si aggiungono altri "promettenti candidati antibiotici" che saranno testati per determinare l'efficacia della scoperta. La stessa tecnologia AI è stata utilizzata anche per creare fragranze completamente nuove, basate su profumi di base esistenti. Questo lavoro viene svolto da Philyra, algoritmi di apprendimento automatico in grado di selezionare tantissime fragranze.

Incredibile come l'evoluzione scientifica stia migliorando poco a poco sempre più profondamente le condizioni e aspettative di vita degli esseri umani, potrebbe capitare di chiedersi se tuttavia questo enorme uso di IA possa rendere sempre meno necessaria la mano umana.

Secondo voi?