Superbatterio identificato per la prima volta in natura, su una spiaggia

Il superbatterio Candida auris è stato scoperto su una remota spiaggia di un'isola tropicale. Questa è la prima volta che i ricercatori trovano questo organismo multiresistente allo stato selvatico, poiché da circa un decennio viene trovato negli ospedali di tutto il mondo.

La C. auris è un fungo che venne scoperto per la prima volta nel 2009 in un paziente in Giappone, comparendo in tre diversi continenti nello stesso periodo. La sua provenienza è un vero e proprio "mistero medico", secondo quanto affermato dal dottor Arturo Casadevall, presidente del Dipartimento di microbiologia molecolare e immunologia presso la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Baltimora.

Il fungo è particolarmente pericoloso nelle persone ospedalizzate che hanno diversi problemi di salute, dove può essere anche letale. Le infezioni possono essere difficili da trattare perché il microbo è spesso resistente a più farmaci antifungini e può persistere anche sulle superfici ambientali. Fino ad adesso, il superbatterio non è mai stato trovato in natura.

Così, il dott.Anuradha Chowdhary, un medico micologo dell'Università di Delhi, in India, e colleghi hanno analizzato campioni di suolo e acqua raccolti da otto siti intorno alle Isole Andamane, un remoto arcipelago tropicale tra India e Myanmar. Il fungo C. auris è stato isolato da due siti, una zona umida di palude e una spiaggia.

I ceppi isolati dalla spiaggia erano tutti multiresistenti ed erano più strettamente correlati ai ceppi osservati negli ospedali rispetto a quelli trovati nella palude. Lo studio non dimostra che il superbatterio viva naturalmente sulle isole Andamane o che abbia avuto origine lì. È possibile che il microbo possa essere stato introdotto dalle persone.

Questa scoperta, però, aiuterà gli esperti a cercare la C. auris in ambienti naturali e a confrontare i ceppi selvatici con quelli degli ospedali.