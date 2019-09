I 'superbolt' sono fulmini 1.000 volte più potenti di quelli normali

In natura esistono tantissimi fenomeni ancora poco chiari alla scienza. Alcuni sono davvero misteriosi, altri sono totalmente sconosciuti e ancora oggetto di dibattito da parte degli addetti ai lavori.

Come nel caso dei "superbolt", fulmini che rilasciano oltre 1 milione di Joule di energia elettrica, mille volte più energia del lampo medio. Negli Stati Uniti, la stagione di questi potenti lampi inizia tra poco, a novembre, e gli studiosi non stanno più nella pelle.

Secondo le osservazioni, i superbolt tendono a colpire la Terra in modo sostanzialmente differente rispetto alle loro controparti "più tranquille", per ragioni che non sono ancora del tutto comprese. "È inaspettato e insolito sapere dove e quando si verificano i colpi molto grandi", afferma Robert Holzworth, professore di scienze della Terra e dello spazio all'Università di Washington, che studia i fulmini da quasi due decenni.

Holzworth gestisce la World Wide Lightning Location Network, un consorzio di ricerca che unisce circa 100 stazioni di rilevamento di fulmini in tutto il mondo. Queste stazioni sono in grado di determinare, in un modo molto preciso, la dimensione e la posizione di un fulmine caduto nelle vicinanze.

La rete è operativa dall'inizio degli anni 2000. In uno studio, i ricercatori hanno esaminato ben 2 miliardi di fulmini registrati tra il 2010 e il 2018. Circa 8000 eventi - vale a dire uno ogni 250.000 - sono stati confermati superbolts.

"Fino agli ultimi due anni, non avevamo abbastanza dati per fare questo tipo di studio", afferma Holzworth. Secondo un nuovo documento questi "super fulmini" sono più comuni nel Mar Mediterraneo, nell'Atlantico nord-orientale e sulle Ande. A differenza di quelli normali, i superbolt tendono a scaricarsi sull'acqua.

Il periodo migliore per osservare questo fenomeno non è ancora chiaro. Ci sono anni in cui si verificano spesso, mentre altri meno. "Pensiamo che potrebbero essere correlati alle macchie solari o ai raggi cosmici, ma stiamo lasciando questa idea come stimolo per la ricerca futura", afferma infine Holzworth. "Per ora, stiamo dimostrando che questo modelli precedentemente sconosciuti esistono."

Insomma, la natura non smette mai di stupire.