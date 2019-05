Un supercomputer da 250 petaflops ottiene il primato come computer più veloce del mondo

Degli scienziati hanno recentemente completato la progettazione ingegneristica del primo, di due supercomputer, che andrà a gestire le enormi quantità di dati raccolti dallo Square Kilometre Array (SKA). Questo nuovo supercomputer è destinato ad essere il più potente al mondo, con 250 petaflops.

A lavorare su questo nuovo supercomputer chiamato Science Data Processor (SDP) è stato un team composto da membri di 11 paesi differenti, che hanno progettato l'hardware, il software e gli algoritmi per ben cinque anni.

Una volta completato, il supercomputer produrrà una potenza di 600 petabyte (1 petabyte equivale a un milione di gigabyte) di dati all'anno, sufficienti, secondo Maurizio Miccolis, un project manager SDP con sede nel Regno Unito, "a riempire più di un milione di laptop medi".

La velocità di elaborazione viene misurata in operazioni in virgola mobile al secondo (o flop). Le prestazioni del supercomputer sono espresse in petaflops, che equivalgono ad un quadrilione di calcoli al secondo (mentre la maggior parte dei computer moderni attua circa 1 miliardi di calcoli al secondo).

Gli scienziati stimano che l'SDP opererà a 250 petaflops (250 quadrilioni di calcoli in un secondo), cosa che lo rende il supercomputer più veloce al mondo, superando il Summit di IBM, che ha una potenza di 200 petaflops.

"L'SDP è il luogo in cui i dati diventano informazioni", ha dichiarato lo scienziato del centro dati SKA Rosie Bolton. "È qui che iniziamo a dare un senso ai dati e produrre immagini astronomiche dettagliate".