Questo supercomputer è il primo al mondo a rompere la barriera di calcoli del quintilione

L'Oak Ridge National Laboratory (ORNL) con il suo nuovo supercomputer ha dimostrato prestazioni di 1,1 Exaflop, in poche parole 1,1 quintilioni di calcoli al secondo. Sappiamo che si tratta di un numero impossibile da immaginare, che nel sistema di denominazione "scala lunga" (usato principalmente negli Stati Uniti) è un numero seguito da 30 zeri.

Il risultato rende questo computer - chiamato Frontier - il più veloce al mondo e il primo a rompere la barriera degli exaflop, anche se gli scienziati dietro il progetto devono dimostralo a degli scienziati indipendenti. Insomma, nonostante il grande risultato, deve essere "certificato" da altri addetti ai lavori prima di ottenere questo grande titolo.

Detto questo, il progetto TOP 500, che dal 1993 classifica due volte l'anno i 500 sistemi informatici non distribuiti più potenti al mondo, è convinto che Frontier possa gestire 1.102 exaflop. Questo, secondo il comunicato stampa di TOP 500, rende il calcolatore il primo computer a rompere la barriera degli exaflop.

Per farvi capire l'incredibile traguardo raggiunto facciamo un piccolo esempio: se ogni persona sulla Terra completasse un calcolo al secondo, ci vorrebbero più di quattro anni per fare ciò che il computer Frontier può fare in un secondo. Tuttavia, secondo altri punti di vista, la classifica TOP 500 non ha considerato alcuni potenti calcolatori della Cina, che potrebbero aver rotto la barriera degli exaflop due volte già lo scorso anno.

La Cina, d'altra parte, non è molto trasparente sulla questione è sembra non aver pubblicato nulla per dimostrare i loro presunti risultati. Frontier, comunque, è composto da 9.400 CPU, 37.000 GPU e pesa 3,6 tonnellate.