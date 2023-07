Trovato, grazie a un supercomputer, un numero 'impossibile' dopo 32 anni

Un gruppo di matematici, armati di supercomputer, ha finalmente identificato il valore di un numero complesso che si pensava fosse impossibile da calcolare. Questo numero è noto come "nono numero di Dedekind" o D(9).

Ogni numero di Dedekind rappresenta il numero di possibili configurazioni di una certa operazione logica vero-falso in diverse dimensioni spaziali. Questi diventano esponenzialmente più grandi con ogni nuova dimensione, il che li rende sempre più difficili da individuare.

L'ottavo numero di Dedekind, pensate, è stato calcolato nel 1991. Tuttavia, a causa del salto nella potenza di calcolo necessaria per calcolare il nono, alcuni matematici lo consideravano impossibile da calcolare con precisione.

Ora, due studi non correlati di gruppi di ricerca separati hanno fatto l'impossibile. Entrambi le ricerche, utilizzando un supercomputer ma eseguendo programmi diversi, hanno prodotto lo stesso numero esatto. Nonostante i risultati non siano ancora stati sottoposti a revisione paritaria, è "100% sicuro" che il numero sia stato correttamente decifrato, ha affermato Lennart Van Hirtum, un matematico dell'Università di Paderborn in Germania e autore principale del secondo documento.

Man mano che il numero di dimensioni aumenta, la forma ipotetica diventa un ipercubo sempre più complesso con un numero esponenzialmente maggiore di risultati. Van Hirtum ha lavorato per identificare il D(9) per più di tre anni. Dopo aver creato il suo codice per computer, il team ha impiegato più di quattro mesi utilizzando il supercomputer dell'Università di Leuven in Belgio per elaborare i dati.

Per trovare il D(10) sarà necessaria una potenza di calcolo ancora maggiore, forse mediante l'uso di computer quantistici.