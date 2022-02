Supercomputer simula buchi neri e scopre qualcosa di incredibile, mai visto prima

Mentre proseguono le analisi di Sagittarius A*, buco nero al centro della Via Lattea che “lampeggia” stranamente, i ricercatori hanno cercato risposte allo stesso quesito con l’aiuto dei supercomputer che, di recente, hanno riprodotto il modello dei campi magnetici dei buchi neri per spiegare questi strani bagliori.

Lo studio in questione, ripreso da Universe Today, ha visto il dottor Bart Ripperda della Princeton University collaborare con i suoi colleghi per produrre l'immagine più dettagliata di ciò che avviene al di fuori del cosiddetto “orizzonte degli eventi” in un buco nero; in particolare, ha cercato di risolvere il mistero riguardante i bagliori che si generano al di fuori di quel misterioso e scuro ambiente spaziale.

Le simulazioni proposte da ben tre supercomputer separati hanno dunque proposto una risposta interessante e coerente a precedenti analisi preliminari: l’energia magnetica rilasciata dai campi che circondano i buchi neri nel separarsi e riunirsi porta i fotoni a sovralimentarsi fino a venire espulsi direttamente nell'orizzonte degli eventi del buco nero e nello spazio, dove diventano bagliori. L’immagine che trovate in copertina alla notizia è proprio ottenuta dalla simulazione e ha una risoluzione 1.000 volte superiore a qualsiasi altra simulazione proposta in precedenza.

L’affidabilità di questi risultati è piuttosto elevata, specialmente in quanto la potenza di calcolo degli attuali supercomputer ha consentito la valutazione di altri parametri che prima venivano parzialmente ignorate. Ciononostante, serviranno certamente altre analisi e altri “supercalcoli” per stabilire con ulteriore precisione nuovi dati essenziali al fine di comprendere i buchi neri.

Rimanendo nello spazio, di recente è stata confermata l’incredibile grandezza della cometa più imponente da noi osservata.