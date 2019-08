Un supercomputer ha stabilito chi è più forte tra Cristiano Ronaldo e Messi

Un calcolo effettuato da un supercomputer dell'Università di Lovanio ha stabilito che Lionel Messi è il doppio più forte di Cristiano Ronaldo, almeno nell'era moderna. I belga, in collaborazione con la società olandese "SciSports" hanno utilizzato un algoritmo che ha registrato ogni azione di entrambi i giocatori tra il 2013 e 2018.

Il sistema ha tenuto conto di tutte le variabili, tra cui passaggi in avanti, cross, tackle ed altro, a cui è stato assegnato un punteggio in base a quanto aumentava o diminuiva la probabilità di segnare un gol.

Il totale è noto come VAEP (Valuing Actions by Estimating Probabilities), che è il risultato della media di tutti i punteggi per tutte le partite di campionato dall'inizio della stagione 2013/2014 alla fine del campionato 2017/2018.

Alla fine, Messi ha ottenuto un peggio medio di 1,21, mentre Cristiano Ronaldo si è fermato addirittura allo 0,61, il che vuol dire che il calciatore del Barcellona e dell'Argentina è risultato essere il doppio più forte rispetto al cinque volte pallone d'oro portoghese.

In cinque anni, Messi ha segnato 167 gol e realizzato 66 assist, che hanno consentito al Barcellona di vincere tre titoli nazionali. Nello stesso periodo, Ronaldo si è fermato a 165 gol e 47 assist, che però hanno consentito al Real Madrid di vincere solo una volta La Liga, nella stagione 2016/2017. Fuori dalla Liga, Messi ha aiutato il Barcellona a vincere altri sette trofei, mentre Ronaldo è stato decisivo nelle tre Champions League consecutive del Real.

I titoli internazionali però non sono stati presi in esame dall'algoritmo, che si è fermato a quanto fatto tra le mura nazionali.