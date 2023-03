La superconduttività a temperatura ambiente è possibile? Ecco cosa sappiamo

La superconduttività è una proprietà affascinante di alcuni materiali che permette, in alcuni casi, il trasporto di elettricità senza resistenza e quindi senza perdita di energia. Questo fenomeno, raggiungibile solo a basse temperature, si rivelerebbe rivoluzionario se ottenuto a temperature normali.

Negli anni si sono susseguiti diversi studi che affermavano la scoperta di materiali superconduttori a temperatura ambiente, tra cui uno solo qualche anno fa. La ricerca in questione menzionava il raggiungimento della superconduttività a 15°C (nonostante richiedesse pressioni estreme), ma l'affermazione fu in seguito ritrattata, dalla rivista Nature, per mancanza di prove sufficienti.

Oggi, lo stesso di team di ricercatori ha deciso di ripubblicare il loro lavoro. A quanto pare potrebbero aver scoperto un nuovo materiale, ancor più incredibile. La sostanza - descritta come idruro di letizio "imbottito" di nitrogeno - sarebbe in grado di raggiungere lo stato supercritico fino a 20,5°C, ad una pressione decisamente più bassa (10.000 atmosfere piuttosto che 2 milioni). Un incremento notevole, se venisse confermato.

Uno dei detrattori del precedente studio, Jorge Hirsch dell'Università di San Diego, aveva messo in dubbio la possibilità di creare un superconduttore ricco di idrogeno. Anche il nuovo materiale è un idruro, ma invece che contenere zolfo e carbonio, utilizza nitrogeno e letizio (un elemento molto raro sulla Terra).

Il composto che ne risulta appare blu, ma se esposto ad un'intesa pressione diventa rosa. Secondo i ricercatori mantiene questo colore fintanto che è superconduttivo, per poi diventare di un rosso brillante; gli scienziati hanno quindi deciso di soprannominare la sostanza "materia rossa", in onore del materiale fantascientifico utilizzato da Spock nel film di Star Trek del 2009.

Il team dichiara di aver fatto un enorme lavoro nel verificare le proprietà della "materia rossa" e che questo potrebbe aprire le porte per tecnologie rivoluzionarie a base di superconduttori. Solo il tempo e altri ricercatori indipendenti potranno dirci se sarà effettivamente così.