Un nuovo superconduttore scoperto recentemente è rivoluzionario

Un team di fisici dell'Università di Washington e del Laboratorio Nazionale di Argonne del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha scoperto un materiale superconduttore con una caratteristica eccezionale: la sensibilità agli stimoli esterni e permette un controllo senza precedenti sulle proprietà superconduttive.

Il materiale ha applicazioni potenziali nei circuiti superconduttori per la prossima generazione di elettronica industriale. I ricercatori hanno utilizzato l'Advanced Photon Source per verificare le rare caratteristiche di questo materiale, aprendo la strada a un calcolo su larga scala più efficiente. Con la crescita delle esigenze di calcolo industriale, anche le dimensioni e il consumo energetico dell'hardware necessario per tenere il passo con queste esigenze aumentano.

Una possibile soluzione a questo dilemma potrebbe essere trovata nei materiali superconduttori, che possono ridurre quel consumo energetico in modo esponenziale. La ricerca, pubblicata su Science Advances, ha esaminato proprio un materiale superconduttore insolito con una sintonizzabilità eccezionale. Tale cristallo è composto da strati piatti di atomi di europio ferromagnetico intercalati tra strati superconduttori di atomi di ferro, cobalto e arsenico.

Trovare ferromagnetismo e superconduttività insieme in natura è estremamente raro, poiché una fase di solito sovrasta l'altra. Utilizzando una combinazione di tecniche a raggi X, i ricercatori hanno dimostrato che l'applicazione di un campo magnetico al cristallo può riorientare le linee di campo magnetico dell'europio per correre parallele agli strati superconduttori. Ciò rimuove i loro effetti antagonisti e fa emergere uno stato di resistenza zero.

Utilizzando misurazioni elettriche e tecniche di scattering a raggi X, gli scienziati hanno confermato di poter controllare il comportamento del materiale. Un'ottima notizia, soprattutto visto il flop (purtroppo) del super conduttore a temperatura ambiente.