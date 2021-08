Supercoppa UEFA su Prime Video, buona la prima: tifosi entusiasti per lo streaming

Promosso quasi a pieni voti il debutto del calcio su Amazon Prime Video in Italia. Su Twitter ed i social network in generale, gli utenti hanno pubblicato commenti positivi sullo streaming della Supercoppa UEFA vinta dal Chelsea a discapito del Villareal.

"Ero curioso di vedere l'esordio nel calcio di amazon prime. Qualità video eccellente, zero problemi tecnici e sempre un ottimo Piccinini. Mi auguro che Bezos decida di puntare forte sul calcio." scrive un utente in un tweet condito da una fotografia del suo televisore. "Qualità video, competenze tecniche e a due soldi" gli fa eco Emanuele, anch'esso evidentemente soddisfatto per la resa visiva e tecnica del match.

Addirittura, c'è chi spera che Amazon decida di puntare forte sullo streaming e che compri tutto: "Ed ora, speriamo che Prime Video compri presto i diritti di tutte le competizioni calcistiche (e non). Buona (buonissima) la prima!" è l'auspicio di Henri.

In generale però in molti avevano il sentore che ciò potesse accadere, evidentemente anche consci delle infrastrutture di cui dispone Amazon. C'è però chi la definisce una bella rivelazione: "Che rivelazione la diretta su Prime Video: segnale pulito, ottimo e finalmente sobrio prepartita grazie a Giulia Mizzoni ed una telecronaca fenomenale di Piccinini. Ho pagato il servizio per la consegna veloce, ora ho di tutto" scrive Edoardo.

Non mancano però i problemi: un utente nello specifico segnala di non essere in grado di selezionare l'opzione 4K sulla sua Fire TV 4K.

In generale però tutti sembrano essere fiduciosi in vista della trasmissione della Champions League su Prime Video.