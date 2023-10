Ecco a voi la superficie più idrorepellente al mondo

In un recentissimo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Chemistry dai ricercatori della Aalto University in Finlandia, un gruppo di ricerca guidato dagli scienziati Robin Ras e Sakari Lepikko ci presenta il materiale più idrorepellente al mondo.

Solo pochi giorni fa vi abbiamo parlato del materiale più costoso della Terra, mentre questa volta parleremo di una superficie probabilmente meno pregiata, ma sicuramente altrettanto affascinante.

Il team ha realizzato delle superfici in silicio che sono state poi ricoperte da uno strato di molecole simile a un liquido, che risulta altamente mobile pur rimanendo legato covalentemente alla superficie, in modo da inserirsi tra le particelle d’acqua esterne e la superficie "reale". Questa nuova superficie viene definita "monostrato autoassemblato".

"È la prima volta che qualcuno è andato direttamente a livello nanometrico a creare superfici eterogenee dal punto di vista molecolare", afferma Sakari Lepikko, uno degli autori.

Tale rivestimento presenta però un problema decisamente difficile da sottovalutare. Risulta infatti essere estremamente sottile, al punto che è sufficiente il contatto con l’acqua (o con un liquido) per farlo completamente disperdere.

Come dimostra però il Wc anti-aderente, gli utilizzi che potrebbero scaturire da una simile sostanza sono realmente innumerevoli. Si potrebbe adoperare (ovviamente) nell’idraulica, nell’industria marittima o più semplicemente, si potrebbero realizzare diverse superfici antiappannanti e autopulenti.

"Sarà utile anche per la microfluidica, dove minuscole goccioline devono essere spostate senza intoppi e per la creazione di superfici autopulenti. Il nostro meccanismo è un nuovo modo per aumentare la mobilità delle goccioline ovunque sia necessario".