La superficie 'morbida' di Venere ha rivelato qualcosa di particolare

Venere, considerato il gemello malvagio della Terra, condivide qualche similitudine con quest'ultima. Tuttavia, nonostante il meccanismo di trasferimento di calore del nucleo della Terra sia ben noto, quello di Venere rimane ignoto; un nuovo studio sulla sua strana superficie potrebbe far luce sul mistero.

Come ci ricorda la recente scoperta sul nucleo della Terra, quest'ultimo è formato da un'incandescente sfera di metallo che, riscaldando il mantello, trasporta il calore nello strato roccioso più esterno, chiamato litosfera. Il calore si disperde poi nello spazio, raffreddando la superficie. Questa convezione di calore è ciò che muove i processi delle placche tettoniche, le quali sono una delle principali differenze tra Venere e la Terra.

Non disponendo di placche tettoniche, il quesito di come Venere trasferisca il proprio calore all'esterno ha a lungo perplesso il mondo della scienza planetaria.

Grazie a delle nuove osservazioni del pianeta, i ricercatori hanno ora scoperto che il calore del pianeta tende a concentrarsi nelle zone della litosfera più sottili. Queste zone presentano delle particolari conformazioni geologiche circolari, dette "corone".

"Per molto tempo abbiamo pensato che la litosfera di Venere fosse spessa e stagnante, ma la nostra comprensione si sta evolvendo," ha affermato Suzanne Smrekar, ricercatrice della NASA a capo dello studio. "Nonostante l'assenza di placche tettoniche, queste regioni di sottile litosfera permettono l'uscita di molto calore, in modo analogo a quanto succede sui fondali marini terrestri."

Secondo la ricercatrice, la significativa attività geologica di Venere potrebbe essere simile a quella della Terra nel suo antico passato. "È interessante perché Venere ci offre una finestra sul passato per capire che aspetto avesse la Terra 2,5 miliardi di anni fa, in un periodo antecedente alla formazione delle placche tettoniche."

Lo studio è stato compiuto grazie all'uso di dati storici della missione Magellano, in orbita su Venere dal 1989 al 1994. La prossima missione della NASA, denominata VERITAS, vedrà la continuazione della mappatura del pianeta nel dettaglio, aprendo la porta a nuove scoperte.

Come spiega Suzanne Smrekar: "Riusciremo a determinare se il vulcanismo è davvero in grado di rendere la superficie così 'morbida' da rilasciare abbastanza calore, o se Venere ha altri misteri in serbo."

[NASA/JPL-Caltech/Peter Rubin]