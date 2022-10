Il tuo superiore al lavoro in futuro sarà un robot (e forse già lo è)

In un nuovo articolo pubblicato sulla rivista The Conversation, i dottorandi in scienze sociali e politiche Robert Donoghue e Tiago Vieira parlano del futuro. Secondo loro alcune figure dirigenziali saranno guidate dall'intelligenza artificiale. In poche parole gli impiegati e i lavoratori saranno guidati da macchine.

I ricercatori sostengono che al giorno d'oggi ci sono sempre più spesso degli algoritmi software che assumono delle vere e proprie funzioni manageriali: fanno lo screening delle domande di lavoro, la valutazione delle prestazioni dei lavoratori e persino la decisione sul licenziamento di un determinato dipendente.

Questo trasferimento dei compiti dai manager umani alle macchine è destinato solo ad aumentare in futuro con il miglioramento della tecnologia, soprattutto quella indossabile in grado di tracciare i movimenti dei dipendenti (o quella che legge i pensieri). Il motivo di una tale scelta è semplice: utilizzando degli algoritmi, invece di veri e propri dirigenti, l'azienda risparmia un sacco di soldi.

Uber, ad esempio, utilizza software capace di supervisionare 3,5 milioni di conducenti secondo gli ultimi dati annuali e intelligenze artificiali per aumentare/diminuire i prezzi in base ai cambiamenti di mercato. In poche parole il parere espresso dai ricercatori su The Conversation non è una visione fantascientifica, ma qualcosa che in futuro si evolverà sempre di più.

Questo, per loro, è un male perché le macchine - in confronto agli esseri umani - non hanno pietà e se devono licenziare qualcuno lo fanno, indipendentemente dai loro problemi sociali o economici. "Anche se non tutti i manager umani sono compassionevoli, c'è lo zero per cento di possibilità che gli algoritmi lo siano", sostengono gli autori dello studio.

Insomma, una visione che tempo fa era rilegata alla fantasia oggi si sta avverando, pian piano, e non è sempre un vantaggio: vedasi lo scenario da "1984" in Argentina.