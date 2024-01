Superlega, il CEO ribadisce: 'partite gratis in TV sempre, non solo all'inizio'

Subito dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, il CEO della Superlega ha annunciato che le partite saranno trasmesse gratuitamente su una nuova piattaforma proprietaria, che vuole segnare un punto di svolta importante per la fruizione dei contenuti calcistici.

In un’intervista rilasciata al Mundo Deportivo, l’amministratore delegato di A22 Sports, Bernd Reichart ha ribadito la posizione della società. Parlando con Joan Poqui Eraso, Reichart ha affermato che “tutte le partite della Super Lega saranno offerte in tutto il mondo sulla nostra piattaforma e con accesso gratuito”. Il numero uno della Super League ha però voluto mettere i puntini sulle i e rispondere quindi ad alcune illazioni arrivate nelle ore successive al primo annuncio: “la trasmissione gratuita delle partite rappresenta un modello definitivo, non una promozione temporanea”.

In molti infatti avevano affermato che l’idea di trasmettere gratuitamente le partite potrebbe rappresentare un tentativo per attrarre nuovi utenti per poi richiedere il pagamento di un abbonamento. Evidentemente però non sarà così, ma Reichart non ha diffuso molte informazioni sul modello di business a cui vuole affidarsi la Super Lega per rendere sostenibile la produzione e trasmissione dei match. Il progetto è in divenire e come spiegato dallo stesso Reichart, sono in corso le interlocuzioni con i club.