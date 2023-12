Superlega, il CEO sicuro: 'con le partite gratis addio pirateria'

Mentre in Italia il tema dell’IPTV e pezzotto è di stretta attualità in vista del debutto della piattaforma Piracy Shield, il calcio è stato scosso dalla storica sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha acclarato la posizione di monopolio della UEFA, dando di fatto il via alla possibile organizzazione di tornei proprietari.

Tra i primi annunci arrivati da Bernd Reichart, CEO della società A22 che è dietro il progetto Superleague, c’è la possibilità di vedere le partite della Super League gratuitamente in streaming. Nella visione della compagnia infatti c’è l’addio agli abbonamenti per come li conosciamo oggi, ed in un’intervista all’ANSA ha ribadito nuovamente tale concetto.

Già nella giornata di ieri, Reichart aveva parlato della piattaforma Unify, che connetterà i tifosi direttamente con i club e - come affermato - permetterà di accedere allo streaming gratuito delle partita.

Proprio nel corso dell’intervista, il dirigente ha affermato che “Unify sarà commercializzata direttamente ai tifosi ed ha l’opportunità unica di connettere tifosi in tutto il mondo come mai era successo”. Secondo A22, l’idea di proporre gratuitamente le partite “nasce con la convinzione che il miglior calcio nel mondo può raggiungere miliardi e miliardi di appassionati nel mondo e questa possibilità ha un valore incredibile, eliminando anche pirateria e può connettere club e tifosi a livello globale”. Nella sua visione, la Superlega “ha grande attrattività anche dal punto di vista commerciale. La convinzione che l’unicità del potente contenuto del miglior calcio ci consentirà di offrire gratuitamente il calcio ai fan di tutto il mondo”.