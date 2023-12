Superlega, il CEO ai tifosi: 'trasmetteremo le partite gratuitamente'. Addio abbonamenti?

La storica sentenza della Corte UE sulla Superlega potrebbe cambiare anche il mercato televisivo del calcio. Subito dopo il pronunciamento da parte della Corte Europea, infatti, è arrivata la conferenza stampa dell’amministratore di A22 Sports Bernd Reichart, che ha spiegato la sua visione.

Il CEO della società che gestisce la Superlega ha evidenziato come questa sentenza abbia dato loro “il diritto di competere. Il monopolio della UEFA è finito. Il calcio è libero. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni e liberi di determinare il proprio futuro”.

Particolarmente interessante è la dichiarazione sulla trasmissione delle partite di questo nuovo torneo.

Ai tifosi, Bern Reichart ha spiegato che “proporremo la visione gratuita di tutte le partite della Superlega”, in contrasto rispetto alla visione attuale che prevede il pagamento di abbonamenti ad hoc sia per le partite dei campionati nazionali che delle competizioni internazionali. Il dirigente non è però sceso nei dettagli e non è chiaro a quale piattaforma si affiderà la Superlega: probabile che la società sia al lavoro su un’applicazione proprietaria dove trasmettere i match, ma l’incognita principale è rappresentata dalle squadre partecipanti visto che molti dei club che avevano aderito inizialmente al progetto si sono tirati fuori dopo il clamore del 2021.

Sempre in giornata odierna, sono arrivate le dichiarazioni di Amazon sulla mancata partecipazione alla gara d’assegnazione dei diritti TV della Serie A.