Superlega, le partite saranno trasmesse su una piattaforma gratuita: "basta abbonamenti"

Il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea sulla Supelega continua ad essere al centro delle discussioni. Alle ore 12 di stamane, l’amministratore delegato di A22 Bernd Reichart ha svelato il nuovo progetto di Superlega ma soprattutto si è anche soffermato sulla trasmissione delle partite in maniera completamente gratuita.

A22, nella fattispecie, intende creare una piattaforma sportiva di trasmissione proprietaria, chiamata Unify, che permetterà ai fan di accedere in maniera gratuita alle partite della Superlega, non appena queste inizieranno. Secondo Reichart si tratta di una novità assoluta che democratizzerà l’accesso al calcio e metterà in contatto i tifosi con i loro club.

All’interno di tale piattaforma troveranno spazio anche highlights, approfondimenti ed analisi delle partite, ma anche contenuti specifici per ciascun club. Durante le partite sarà proposto un menù con tante opzioni interattive, e l’obiettivo è di portare su Unify anche le partite del torneo femminile, mettendole al centro della piattaforma al pari di quelle maschili.

Unify sarà centrale per generare entrate per i club, attraverso pubblicità ma anche abbonamenti premium (di cui non si conoscono ancora i contenuti), partnership con i servizi di distribuzione e sponsor. Secondo il CEO di A22 “l’attuale esperienza dei tifosi, con abbonamenti televisivi multipli sta diventando proibitivi e necessita di nuove idee. Il calcio ha bisogno di innovazione per attrarre giovani tifosi”.