No, la 'Superluna Rosa' non è realmente di questo colore

Nella giornata di ieri, fino alle 6-7 di stamattina, nel cielo è stato possibile osservare una Superluna, un evento che fa apparire il nostro bel satellite circa il 12% più grande e tra il 25 e 30% più luminoso. La Luna, infatti, ha raggiunto la distanza minima di 356.908 chilometri dalla Terra.

Nonostante sia etichettata con il nome di Superluna Rosa, il colore non c'entra proprio nulla. Il nome è preso da un fiore selvatico rosa, il Phlox subulata (conosciuto comunemente con il nome di "muschio rosa"), che fiorisce comunemente nell'America del Nord orientale all'inizio della primavera.

Il nostro satellite in realtà non "cambia mai colore". Occasionalmente potrebbe apparire di un colore diverso in alcuni casi, come quando c'è un'eclissi lunare che lo "oscura" o se c'è una sorta di evento atmosferico come nuvole rosa o di altri colori che coprono il compagno della nostra bella Terra. Fortunatamente, la mancanza di questo vivace colore sarà bilanciata dalla bellezza di questo evento.

Il termine "Superluna" proviene dall'idea di un astrologo americano di nome Richard Noelle. Nel 1979, Noelle denotò il nome "Superluna" per quelle lune vicine alla Terra. Questo termine è stato successivamente abbinato solo a quelle lune piene in grado di soddisfare questo criterio. Insomma, non sarà di colore rosa, ma rimane bellissima lo stesso.