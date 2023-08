La superluna dello storione è arrivata. Pronti ad osservarla?

Qualche giorno fa vi avevamo parlato dell'atteso evento astronomico che sarà protagonista del mese di agosto. Ebbene, quel momento è arrivato. La luna piena di oggi, 1 agosto, sarà la prima delle due superlune, con la successiva, detta luna piena blu, che cadrà proprio alla fine del mese. Scopriamo insieme questo fantastico evento.

Innanzitutto partiamo con lo spiegare perché la Luna di questa notte è detta "dello storione". Bisogna fare un passo indietro nel tempo e ed addentrarci nelle tradizioni dei popoli Nativi Americani che gli attribuivano tale simpatico nome poiché il pesce in questione veniva catturato più facilmente proprio durante questo momento del periodo estivo.

Ora però torniamo al particolare evento astronomico cui potremo assistere questa sera, ed in via del tutto eccezionale anche il 30 di agosto. Si tratta di una splendida luna piena che, grazie alla sua estrema "vicinanza" a noi (a soli 357.530 chilometri), ci apparirà leggermente più luminosa e più grande del solito, tanto da attribuirle il titolo di superluna.

Questi particolari eventi si verificano perché l'orbita della Luna attorno alla Terra non è un cerchio perfetto ma un'ellisse. Ciò significa che durante la sua orbita di 27,3 giorni, ci sono punti in cui la luna è più vicina alla Terra e punti in cui è più lontana. La differenza di dimensioni visibili della Luna tra il punto più vicino (perigeo) ed il più lontano (apogeo) è di circa il 14%.

Le superlune possono provocare un aumento della luminosità della luna di circa il 30% ed un incremento del 14% delle dimensioni del suo disco visto dalla Terra. Differenze, queste, visibili soprattutto agli osservatori esperti, ma non così evidenti ad occhio nudo se non si presta la giusta attenzione.

Vi consigliamo quindi di munirvi di un buon binocolo, o se possibile di un piccolo telescopio, così da poter osservare al meglio il nostro splendido satellite. Inoltre, se volete seguire l'evento "in compagnia" e con la massima professionalità, vi ricordiamo che il nostro connazionale, l'astronomo Gianluca Masi, fondatore del Virtual Telescope Project, ha predisposto un canale web per seguire l'evento in diretta (che potete visitare seguendo questo link).

Non resta che auguraCi buona visione.

A proposito di nomi particolari, sapete perché il nostro satellite viene chiamato talvolta anche luna del cervo?