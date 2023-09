Un nuovo supermagnete potrebbe rivoluzionare l'informatica quantistica

I computer quantistici hanno il potenziale per rivoluzionare il mondo ma, al momento, possono funzionare solo a temperature molto basse. Ora, un team di fisici dell’'Università del Texas ha sviluppato un materiale super magnetico che potrebbe permette ai computer quantistici di funzionare a temperatura ambiente.

I magneti sono utilizzati in molte tecnologie moderne, soprattutto per realizzare supporti di memoria. Nei computer quantistici, i magneti sono usati per aumentare la velocità di calcolo, ma le loro forti proprietà magnetiche funzionano solo a temperature appena sopra lo zero assoluto. Naturalmente, il processo di raffreddamento richiede una grande quantità di energia, oltre a essere molto costoso.

Inoltre, attualmente tutti i super magneti sono a base di terre rare, che iniziano a scarseggiare. Il nuovo magnete, invece, è stato realizzato con una miscela di materiali alternativi.

"Dubitavo davvero del suo magnetismo, ma i nostri risultati mostrano chiaramente un comportamento superparamagnetico", ha dichiarato Ahmed El-Gendy, tra gli autori del nuovo studio. "Nessuno ha mai preparato un materiale del genere prima d'ora. Penso che con questo materiale potremmo realizzare un computer quantistico a temperatura ambiente".

I supercomputer hanno capacità di calcolo molto più alte rispetto ai supercomputer tradizionali e promettono di risolvere problemi scientifici di grande rilevanza (per esempio, potrebbero aiutarci a comprendere la materia oscura).

Ma c'è ancora molto lavoro da fare. Il supermagnete è stato difficile da produrre e il team sta ora cercando di ottimizzare il processo di preparazione e migliorare l'efficacia del nuovo materiale.